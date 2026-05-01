Prix de l’imaginaire Passages Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène
Prix de l’imaginaire Passages Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène samedi 30 mai 2026.
Sainte-Sigolène
Prix de l’imaginaire Passages
Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Clôture du Prix Passages.
Venez échanger autour de la lecture des 5 romans de littérature de l’imaginaire proposés et désigner votre favori !
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
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English :
Closing of the Passages Prize.
Come and discuss the 5 fantasy novels on offer and vote for your favourite!
L’événement Prix de l’imaginaire Passages Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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