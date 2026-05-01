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Prix de l’imaginaire Passages Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Prix de l’imaginaire Passages Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque L'échappée belle

Adresse : 6 rue de la découverte

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Sainte-Sigolène

Prix de l’imaginaire Passages

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Clôture du Prix Passages.
Venez échanger autour de la lecture des 5 romans de littérature de l’imaginaire proposés et désigner votre favori !
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 

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English :

Closing of the Passages Prize.
Come and discuss the 5 fantasy novels on offer and vote for your favourite!

L’événement Prix de l’imaginaire Passages Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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