Prix de l’imaginaire Passages Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Prix de l’imaginaire Passages

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Clôture du Prix Passages.

Venez échanger autour de la lecture des 5 romans de littérature de l’imaginaire proposés et désigner votre favori !

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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

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English :

Closing of the Passages Prize.

Come and discuss the 5 fantasy novels on offer and vote for your favourite!

L’événement Prix de l’imaginaire Passages Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron