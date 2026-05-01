Sainte-Sigolène

Festival de la Turquie

10 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez découvrir le Festival de la Turquie avec de la gastronomie, du shopping, des animations et des attractions pour les enfants !

Grand tirage au sort avec 3 lots à gagner

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10 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 14 17

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English :

Come and discover the Festival of Turkey with gastronomy, shopping, entertainment and attractions for children!

Grand draw with 3 prizes to be won

L’événement Festival de la Turquie Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron