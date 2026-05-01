Sainte-Sigolène

Balade printanière

Départ de Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Julie Lenotte, éducatrice en activités physiques adaptées, propose aux personnes en surpoids obésité un parcours de 4 kms.

Temps convivila à la fin dela balade.

Attention places limitées à 8 personnes

Inscriptions 06 89 55 78 25

.

Départ de Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 55 78 25 orientetsens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Julie Lenotte, an adapted physical activity educator, offers overweight/obese people a 4km trail.

A convivial time at the end of the walk.

Places limited to 8 people

Registration: 06 89 55 78 25

L’événement Balade printanière Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron