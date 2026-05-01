Balade printanière Sainte-Sigolène
Balade printanière Sainte-Sigolène samedi 16 mai 2026.
Sainte-Sigolène
Balade printanière
Départ de Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Julie Lenotte, éducatrice en activités physiques adaptées, propose aux personnes en surpoids obésité un parcours de 4 kms.
Temps convivila à la fin dela balade.
Attention places limitées à 8 personnes
Inscriptions 06 89 55 78 25
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Départ de Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 55 78 25 orientetsens@gmail.com
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English :
Julie Lenotte, an adapted physical activity educator, offers overweight/obese people a 4km trail.
A convivial time at the end of the walk.
Places limited to 8 people
Registration: 06 89 55 78 25
L’événement Balade printanière Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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