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Balade printanière Sainte-Sigolène

Balade printanière Sainte-Sigolène samedi 16 mai 2026.

Adresse : Départ de Sainte-Sigolène

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Sainte-Sigolène

Balade printanière

Départ de Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :
2026-05-16

Julie Lenotte, éducatrice en activités physiques adaptées, propose aux personnes en surpoids obésité un parcours de 4 kms.
Temps convivila à la fin dela balade.
Attention places limitées à 8 personnes
Inscriptions 06 89 55 78 25
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Départ de Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 55 78 25  orientetsens@gmail.com

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English :

Julie Lenotte, an adapted physical activity educator, offers overweight/obese people a 4km trail.
A convivial time at the end of the walk.
Places limited to 8 people
Registration: 06 89 55 78 25

L’événement Balade printanière Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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