Atelier découverte musicale le thérémine Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Atelier découverte musicale le thérémine

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Atelier de découverte musicale autour du thérémine, animé par le musicien Claudio Bettinelli.

Ouvert à toutes et tous dès 14 ans, sur inscription.

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Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

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English :

Musical discovery workshop on the theremin, led by musician Claudio Bettinelli.

Open to everyone aged 14 and over, registration required.

L’événement Atelier découverte musicale le thérémine Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron