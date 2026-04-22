Atelier découverte musicale le thérémine Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène
Atelier découverte musicale le thérémine Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène mercredi 10 juin 2026.
Sainte-Sigolène
Atelier découverte musicale le thérémine
Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Atelier de découverte musicale autour du thérémine, animé par le musicien Claudio Bettinelli.
Ouvert à toutes et tous dès 14 ans, sur inscription.
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Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
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English :
Musical discovery workshop on the theremin, led by musician Claudio Bettinelli.
Open to everyone aged 14 and over, registration required.
L’événement Atelier découverte musicale le thérémine Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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