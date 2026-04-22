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Atelier découverte musicale le thérémine Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène

Atelier découverte musicale le thérémine Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque l'échappée belle

Adresse : 6 rue de la découverte

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Sainte-Sigolène

Atelier découverte musicale le thérémine

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Atelier de découverte musicale autour du thérémine, animé par le musicien Claudio Bettinelli.
Ouvert à toutes et tous dès 14 ans, sur inscription.
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Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 

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English :

Musical discovery workshop on the theremin, led by musician Claudio Bettinelli.
Open to everyone aged 14 and over, registration required.

L’événement Atelier découverte musicale le thérémine Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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