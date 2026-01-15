Gala de Danse Dunières
Gala de Danse Dunières mercredi 17 juin 2026.
Gala de Danse
Cinéma le Maubourg Dunières Haute-Loire
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-20
2026-06-17 2026-06-19 2026-06-20
L’association Dunières Danse a le plaisir de vous convier à son gala annuel, un moment inoubliable où la passion de la danse se dévoile sur scène.
Cinéma le Maubourg Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
The Dunières Danse association is delighted to invite you to its annual gala, an unforgettable moment when the passion for dance is revealed on stage.
