Dunières

Journée plage

site des HLM de la Moye Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Profitez d’une journée plage avec brasero, plage géante et concerts. Pensez à apporter vos boules de pétanque et votre maillot de bain.

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site des HLM de la Moye Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Enjoy a beach day with brazier, giant beach and concerts. Don’t forget to bring your petanque balls and swimsuit.

L’événement Journée plage Dunières a été mis à jour le 2026-05-15 par Haut Pays du Velay Tourisme