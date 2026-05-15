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Journée plage Dunières

Journée plage Dunières samedi 20 juin 2026.

Adresse : site des HLM de la Moye

Ville : 43220 Dunières

Département : Haute-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Dunières

Journée plage

site des HLM de la Moye Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Profitez d’une journée plage avec brasero, plage géante et concerts. Pensez à apporter vos boules de pétanque et votre maillot de bain.
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site des HLM de la Moye Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Enjoy a beach day with brazier, giant beach and concerts. Don’t forget to bring your petanque balls and swimsuit.

L’événement Journée plage Dunières a été mis à jour le 2026-05-15 par Haut Pays du Velay Tourisme

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