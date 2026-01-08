Cours de cuisine en duo: les fruits rouges Restaurant la Tour Dunières
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
le duo (1 adulte et 1 enfant)
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 18:30:00
2026-07-04
15h à 18h30, le chef vous invite en famille à découvrir les secrets des fruits rouges avec des recettes gourmandes, créatives. Venez passer un moment sucré et ludique en famille ! 70€ pour le duo (1 enfant et 1 adulte). Réservation au 04 71 66 86 66.
Restaurant la Tour Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com
English :
from 3pm to 6:30pm, the chef invites you and your family to discover the secrets of red fruits, with creative, gourmet recipes. Come and enjoy a sweet and playful moment with your family! 70? for duo (1 child and 1 adult). Book on 04 71 66 86 66.
