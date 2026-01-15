Défilé des classes, bal et feu d’artifice Dunières
Défilé des classes, bal et feu d’artifice Dunières lundi 13 juillet 2026.
Défilé des classes, bal et feu d’artifice
Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Défilé des classes en 6; suivi d’un magnifique feu d’artifice et d’un bal festif sur la place du gymnase. Buvette et restauration sur place pour agrémenter la soirée
.
Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Parade of classes in 6; followed by a magnificent fireworks display and a festive ball on the gymnasium square. Refreshments and catering on site to liven up the evening
L’événement Défilé des classes, bal et feu d’artifice Dunières a été mis à jour le 2026-01-12 par Haut Pays du Velay Tourisme