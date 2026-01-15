Défilé des classes, bal et feu d’artifice

Dunières Haute-Loire

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Défilé des classes en 6; suivi d’un magnifique feu d’artifice et d’un bal festif sur la place du gymnase. Buvette et restauration sur place pour agrémenter la soirée

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Parade of classes in 6; followed by a magnificent fireworks display and a festive ball on the gymnasium square. Refreshments and catering on site to liven up the evening

