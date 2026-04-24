Cours sculpture maisonnettes ou libre Maisons Marcon -salle des cours de cuisine Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid

Cours sculpture maisonnettes ou libre

Maisons Marcon -salle des cours de cuisine 1 Chemin du Fanget Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:30:00

fin : 2026-06-16 17:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Cours de sculpture: maisonnettes ou libre encadré par l’artiste Marie Donin, incluant des séances de médiation/relaxation. 40€ sur réservation 06.64.37.67.85

.

Maisons Marcon -salle des cours de cuisine 1 Chemin du Fanget Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 37 67 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sculpture classes: maisonnettes or self-guided by artist Marie Donin, including mediation/relaxation sessions. 40? upon reservation 06.64.37.67.85

L’événement Cours sculpture maisonnettes ou libre Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme