Atelier dégustation: les yeux fermés Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustation: les yeux fermés Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid samedi 4 juillet 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustation: les yeux fermés
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
17h -envie d’être surpris? Cet atelier est fait pour vous! Dégustation à l’aveugle en verre opaque. Pas de compétition ici, mais l’idée de s’amuser à se laisser surprendre par le vin. 35€. Sur réservation.
.
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5pm Want to be surprised? This workshop is for you! Blind tasting in opaque glass. No competition here, just the idea of having fun being surprised by the wine. 35?. Reservations required.
L’événement Atelier dégustation: les yeux fermés Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)
- Dégustation de vins vins volcaniques d’ici et d’ailleurs Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 25 avril 2026
- Atelier dégustation: on dirait le sud Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 25 avril 2026
- Circuit moto « La route des Parcs » Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire 1 mai 2026
- Atelier dégustation vins et fromages Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 2 mai 2026
- Atelier dégustation:cépages rares Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 16 mai 2026