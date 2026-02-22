La journée folle Saint-Bonnet-le-Froid
La journée folle Saint-Bonnet-le-Froid samedi 11 juillet 2026.
La journée folle
Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
2026-07-11
Envie de passer une folle journée ? Viens avec ta team à Saint-Bonnet-le-Froid ! 4 défis à la cool à l’occasion de La folle journée:
6,2 km de course
Dégustation de vin à l’aveugle
Pétanque
Concours de costume et cri de guerre
.
Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Looking for a fun day out? Bring your team to Saint-Bonnet-le-Froid! 4 cool challenges for La folle journée:
6.2 km run
Blind wine tasting
Pétanque
Costume contest and battle cry
L’événement La journée folle Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-02-20 par Haut Pays du Velay Tourisme