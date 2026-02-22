Passage ardéchoise Saint-Bonnet-le-Froid

Passage ardéchoise

Le village Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Rendez-vous pour encourager les cyclistes et profiter de l’ambiance festive ! Décorations, animations et ravitaillement seront au rendez-vous pour faire de cet événement une véritable fête.

Le village Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Come and cheer on the cyclists and enjoy the festive atmosphere! Decorations, entertainment and refreshments will be on hand to make this a truly festive event.

