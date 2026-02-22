Passage ardéchoise Saint-Bonnet-le-Froid
Passage ardéchoise Saint-Bonnet-le-Froid mercredi 10 juin 2026.
Passage ardéchoise
Le village Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Date :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Rendez-vous pour encourager les cyclistes et profiter de l’ambiance festive ! Décorations, animations et ravitaillement seront au rendez-vous pour faire de cet événement une véritable fête.
Le village Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Come and cheer on the cyclists and enjoy the festive atmosphere! Decorations, entertainment and refreshments will be on hand to make this a truly festive event.
L'événement Passage ardéchoise Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-02-20