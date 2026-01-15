Atelier dégustation: bières en accords Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustation: bières en accords Saint-Bonnet-le-Froid samedi 28 février 2026.
Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28 18:30:00
2026-02-28
17h découvrez les meilleurs accords avec la bière, parfait pour découvrir un autre côté de celle ci. 25€ Sur réservation
Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
English :
5pm Discover the best beer pairings, perfect for discovering a different side of beer. 25? On reservation
