Découverte du terroir – Les Échappées Estivales

Vins Marcon 48 rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Cet été, laissez-vous tenter par les dégustations à la cave Vins Marcon ! Plongez au cœur de notre univers, découvrez notre histoire et savourez des vins coups de cœur, soigneusement choisis parmi les vignobles voisins. Un moment de partage autour du vin.

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Vins Marcon 48 rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

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English :

This summer, let yourself be tempted by tastings at the Vins Marcon cellar! Immerse yourself in our world, discover our history and savor our favorite wines, carefully selected from neighboring vineyards. A moment of sharing around wine.

L’événement Découverte du terroir – Les Échappées Estivales Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-03-17 par Haut Pays du Velay Tourisme