St Bonnet le show #4-Concert Extrabal Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4-Concert Extrabal Saint-Bonnet-le-Froid samedi 11 juillet 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4-Concert Extrabal
Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
19h30 Concert d’Extrabal
Reprises pop rock pour une soirée festive, des années 80 à aujourd’hui, une voix, de l’énergie et les plus grands hits en live.
Place de l’Église
Entrée libre et concert gratuit.
Bar et restauration sur place.
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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
19h30 ? Extrabal concert
Pop rock covers for a festive evening, from the 80s to today, a voice, energy and the greatest hits live.
Place de l’Église
Free admission and free concert.
Bar and catering on site.
L’événement St Bonnet le show #4-Concert Extrabal Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme
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