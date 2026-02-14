Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4-Concert Extrabal

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

19h30 Concert d’Extrabal

Reprises pop rock pour une soirée festive, des années 80 à aujourd’hui, une voix, de l’énergie et les plus grands hits en live.

Place de l’Église

Entrée libre et concert gratuit.

Bar et restauration sur place.

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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

19h30 ? Extrabal concert

Pop rock covers for a festive evening, from the 80s to today, a voice, energy and the greatest hits live.

Place de l’Église

Free admission and free concert.

Bar and catering on site.

L’événement St Bonnet le show #4-Concert Extrabal Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme