Grillade party Saint-Bonnet-le-Froid

Grillade party

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

2026-07-05 2026-07-06

De 10h à 12h assistez à des démonstrations culinaires exceptionnelles par nos chefs qui partageront leurs secrets autour des grillades.

Dès 12h Place au festin ! Rejoignez-nous pour un délicieux repas grillades dans une ambiance conviviale !.

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

10 a.m. to 12 p.m.: Take part in exceptional culinary demonstrations by our chefs, who will share their grilling secrets.

From 12pm: Time for a feast! Join us for a delicious grilled meal in a convivial atmosphere!

