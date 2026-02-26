Atelier dégustation:cépages rares Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation:cépages rares

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

11h -Envie d’être étonné? Nous vous emmenons à la découverte de cépages anciens et méconnus. Surprises garanties!.25€. Sur réservation.

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Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

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English :

11am Want to be amazed? We’ll take you on a discovery of ancient and little-known grape varieties. Surprises guaranteed!.25? Reservations required.

L’événement Atelier dégustation:cépages rares Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-02-26 par Haut Pays du Velay Tourisme