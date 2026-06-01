Atelier d’écriture Saugues
Atelier d’écriture Saugues mardi 16 juin 2026.
Saugues
Atelier d’écriture
Place du 11 novembre Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-16 16:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Atelier d’écriture animé par Sylviane Carmarans.
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Place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
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English :
Writing workshop led by Sylviane Carmarans.
L’événement Atelier d’écriture Saugues a été mis à jour le 2026-06-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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