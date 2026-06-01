Saugues

Atelier d’écriture

Place du 11 novembre Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:00:00

fin : 2026-06-16 16:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Atelier d’écriture animé par Sylviane Carmarans.

.

Place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing workshop led by Sylviane Carmarans.

L’événement Atelier d’écriture Saugues a été mis à jour le 2026-06-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier