Saugues

Ultra Trail du Saint-Jacques by UTMB

Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Départ 100M à Saugues de l’Ultra Trail du Saint-Jacques.

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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr

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English :

100M start in Saugues for the Saint-Jacques Ultra Trail.

L’événement Ultra Trail du Saint-Jacques by UTMB Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier