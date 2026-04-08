Ultra Trail du Saint-Jacques by UTMB Saugues
Ultra Trail du Saint-Jacques by UTMB Saugues vendredi 12 juin 2026.
Saugues
Ultra Trail du Saint-Jacques by UTMB
Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Départ 100M à Saugues de l’Ultra Trail du Saint-Jacques.
.
Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr
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English :
100M start in Saugues for the Saint-Jacques Ultra Trail.
L’événement Ultra Trail du Saint-Jacques by UTMB Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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