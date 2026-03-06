Concours de bûcheronnage Saugues
Concours de bûcheronnage Saugues samedi 30 mai 2026.
Concours de bûcheronnage
Marché couvert Saugues Haute-Loire
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
2026-05-30
Après deux éditions très appréciées, notre concours de bûcheronnage revient pour une troisième édition placée sous le signe du savoir-faire et de la convivialité !
Marché couvert Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 85
English :
After two highly successful editions, our lumberjack competition is back for a third edition, with a focus on know-how and conviviality!
