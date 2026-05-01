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Portes ouvertes École Emma Roussel rue Yan Pallach Saugues

Portes ouvertes École Emma Roussel rue Yan Pallach Saugues samedi 30 mai 2026.

Lieu : rue Yan Pallach

Adresse : École publique Emma Roussel

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saugues

Portes ouvertes École Emma Roussel

rue Yan Pallach École publique Emma Roussel Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Portes ouvertes de l’École publique Emma Roussel.
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rue Yan Pallach École publique Emma Roussel Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 38 

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English :

Open house at Emma Roussel public school.

L’événement Portes ouvertes École Emma Roussel Saugues a été mis à jour le 2026-05-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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