Portes ouvertes École Emma Roussel rue Yan Pallach Saugues

Saugues

Portes ouvertes École Emma Roussel

rue Yan Pallach École publique Emma Roussel Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Portes ouvertes de l’École publique Emma Roussel.

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rue Yan Pallach École publique Emma Roussel Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 38

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English :

Open house at Emma Roussel public school.

L’événement Portes ouvertes École Emma Roussel Saugues a été mis à jour le 2026-05-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier