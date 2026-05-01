Portes ouvertes École Emma Roussel rue Yan Pallach Saugues
Portes ouvertes École Emma Roussel rue Yan Pallach Saugues samedi 30 mai 2026.
Saugues
Portes ouvertes École Emma Roussel
rue Yan Pallach École publique Emma Roussel Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Portes ouvertes de l’École publique Emma Roussel.
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rue Yan Pallach École publique Emma Roussel Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 38
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English :
Open house at Emma Roussel public school.
L’événement Portes ouvertes École Emma Roussel Saugues a été mis à jour le 2026-05-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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