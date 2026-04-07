Fête mondiale du jeu Place du 11 novembre Saugues

Saugues

Fête mondiale du jeu

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

La Fête du Jeu est un événement annuel célébrant le jeu sous toutes ses formes, accessible à tous·tes et gratuit, organisé en France et dans le monde.

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Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

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English :

La Fête du Jeu is an annual event celebrating gaming in all its forms, open to all and free of charge, organized in France and around the world.

L’événement Fête mondiale du jeu Saugues a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier