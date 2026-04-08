Saugues

Concours de la Pétanque Saugaine

Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concours de la Pétanque Saugaine à l’occasion de la Fête à Saugues.

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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 12 27 86

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English :

Pétanque Saugaine competition at the Saugues Festival.

L’événement Concours de la Pétanque Saugaine Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier