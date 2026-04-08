Concours de la Pétanque Saugaine Saugues
Concours de la Pétanque Saugaine Saugues samedi 6 juin 2026.
Saugues
Concours de la Pétanque Saugaine
Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concours de la Pétanque Saugaine à l’occasion de la Fête à Saugues.
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Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 12 27 86
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English :
Pétanque Saugaine competition at the Saugues Festival.
L’événement Concours de la Pétanque Saugaine Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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