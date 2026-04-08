Saugues

Bal du Moto Club Fête à Saugues

place du Breuil Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Bal du Moto Club à l’occasion de la Fête à Saugues.

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place du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sauguesmotoclub@gmail.com

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English :

Moto Club ball on the occasion of the Fête à Saugues.

L’événement Bal du Moto Club Fête à Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-04-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier