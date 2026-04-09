Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête à Saugues Manèges, animations et chars fleuris Saugues

Fête à Saugues Manèges, animations et chars fleuris Saugues dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Saugues

Fête à Saugues Manèges, animations et chars fleuris

Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Manèges, animations et chars fleuris à l’occasion de la Fête à Saugues
  .

Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30  accueil@saugues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rides, entertainment and floral floats at the Saugues Festival

L’événement Fête à Saugues Manèges, animations et chars fleuris Saugues a été mis à jour le 2026-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)