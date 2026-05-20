Saugues

Portes ouvertes aux Ateliers de la Bruyère

7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12

À noter sur vos agendas journées Portes Ouvertes Les ateliers de la bruyère le vendredi 12 et Samedi 13 juin de 9h à 17h.

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7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

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English :

Mark your calendars for Les ateliers de la bruyère open days on Friday June 12 and Saturday June 13 from 9am to 5pm.

L’événement Portes ouvertes aux Ateliers de la Bruyère Saugues a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier