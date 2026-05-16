Vide-dressing adolescents & adultes Saugues
Vide-dressing adolescents & adultes Saugues samedi 13 juin 2026.
Saugues
Vide-dressing adolescents & adultes
place du Breuil Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Handball Club de Saugues organise son grand vide-dressing adolescents & adultes !
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place du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 26 28 87
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English :
The Saugues Handball Club is organizing its big teen & adult clothes sale!
L’événement Vide-dressing adolescents & adultes Saugues a été mis à jour le 2026-05-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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