Ateliers des Arts Reflet Flûte à bec et orgue Église des Carmes Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts Reflet Flûte à bec et orgue

Église des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Présentation des travaux d’élèves de Laurence Bussy et Mickaël Souveton.

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Église des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

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English :

Presentation of student work by Laurence Bussy and Mickaël Souveton.

L’événement Ateliers des Arts Reflet Flûte à bec et orgue Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay