Ateliers des Arts Reflet Flûte à bec et orgue Église des Carmes Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Reflet Flûte à bec et orgue Église des Carmes Le Puy-en-Velay mardi 16 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Reflet Flûte à bec et orgue
Église des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Présentation des travaux d’élèves de Laurence Bussy et Mickaël Souveton.
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Église des Carmes Avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
Presentation of student work by Laurence Bussy and Mickaël Souveton.
L’événement Ateliers des Arts Reflet Flûte à bec et orgue Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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