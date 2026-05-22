Ateliers des Arts Reflet ALTO Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts Reflet ALTO

Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Présentation des travaux d’élèves de la classe d’alto d’Anne Perreau.

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Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

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English :

Presentation of work by students in Anne Perreau?s viola class.

L’événement Ateliers des Arts Reflet ALTO Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay