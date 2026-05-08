Le Velay Notre Histoire Festival d’histoire de la Société Académique Place Monseigneur de Galard Le Puy-en-Velay
Le Velay Notre Histoire Festival d’histoire de la Société Académique Place Monseigneur de Galard Le Puy-en-Velay vendredi 19 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Le Velay Notre Histoire Festival d’histoire de la Société Académique
Place Monseigneur de Galard Conseil départemental de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Ce festival, gratuit et ouvert à tous, a pour ambition de faire découvrir et partager l’histoire et le patrimoine du territoire à travers des formats variés et accessibles, dans une ambiance conviviale et décontractée.
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Place Monseigneur de Galard Conseil départemental de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The aim of this festival, which is free and open to all, is to help people discover and share the region?s history and heritage through a variety of accessible formats, in a friendly, relaxed atmosphere.
L’événement Le Velay Notre Histoire Festival d’histoire de la Société Académique Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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