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Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay

Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Rue Jules Vallés

Adresse : Centre Pierre Cardinal

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre

Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Avec beaucoup d’humour, de poésie et de tendresse, Jean-Paul Alègre nous invite, de façon parfois métaphysique, à questionner nos liens entre vie quotidienne et art dramatique, et à ré-évaluer le sens des mots et des choses simples.
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Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 

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English :

With humor, poetry and tenderness, Jean-Paul Alègre invites us, in a sometimes metaphysical way, to question our links between everyday life and dramatic art, and to re-evaluate the meaning of words and simple things.

L’événement Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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