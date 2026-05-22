Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre

Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Avec beaucoup d’humour, de poésie et de tendresse, Jean-Paul Alègre nous invite, de façon parfois métaphysique, à questionner nos liens entre vie quotidienne et art dramatique, et à ré-évaluer le sens des mots et des choses simples.

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Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

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English :

With humor, poetry and tenderness, Jean-Paul Alègre invites us, in a sometimes metaphysical way, to question our links between everyday life and dramatic art, and to re-evaluate the meaning of words and simple things.

L’événement Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay