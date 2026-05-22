Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay
Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay vendredi 12 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre
Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Avec beaucoup d’humour, de poésie et de tendresse, Jean-Paul Alègre nous invite, de façon parfois métaphysique, à questionner nos liens entre vie quotidienne et art dramatique, et à ré-évaluer le sens des mots et des choses simples.
.
Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With humor, poetry and tenderness, Jean-Paul Alègre invites us, in a sometimes metaphysical way, to question our links between everyday life and dramatic art, and to re-evaluate the meaning of words and simple things.
L’événement Théâtre Côté Courtes de Jean-Paul Alègre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Saison culturelle Mathieu Stepson Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay 27 mai 2026
- Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Théâtre Le Puy-en-Velay 28 mai 2026
- Ateliers des Arts Stylés comme un chœur (chœurs) Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 28 mai 2026
- Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 30 mai 2026
- La Rue est à Vous, Jardin Henri Vinay, Le Puy-en-Velay 31 mai 2026