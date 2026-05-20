Concert du chœur Ars Musica Eglise Saint-Pierre des Carmes Le Puy-en-Velay
Concert du chœur Ars Musica Eglise Saint-Pierre des Carmes Le Puy-en-Velay jeudi 11 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Concert du chœur Ars Musica
Eglise Saint-Pierre des Carmes 6 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Ars Musica fête ses 45 ans ! Toujours plus motivés et enthousiastes, les membres du Chœur Ars Musica ont le plaisir de vous rappeler que leur concert anniversaire aura lieu le jeudi 11 juin 2026 à 20h30 en l’Eglise des Carmes au Puy-en-Velay.
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Eglise Saint-Pierre des Carmes 6 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 26 41 olivier.gagne43000@gmail.com
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English :
Ars Musica celebrates its 45th anniversary! Ever more motivated and enthusiastic, the members of the Ch?ur Ars Musica are pleased to remind you that their anniversary concert will take place on Thursday, June 11, 2026 at 8:30 pm in the Eglise des Carmes in Le Puy-en-Velay.
L’événement Concert du chœur Ars Musica Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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