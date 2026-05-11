Le Puy-en-Velay

La rue est à vous ! #2 par la Puycyclette

Autour du Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La Rue est à Vous #2 au Puy-en-Velay ! Une après-midi festive autour du vélo bourse aux vélos, ateliers, parcours, musique et animations pour petits et grands au jardin Henri Vinay. Venez avec votre vélo !

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Autour du Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes asso@lapuycyclette.fr

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English :

La Rue est à Vous #2 in Le Puy-en-Velay! A festive afternoon of cycling: bike exchange, workshops, routes, music and entertainment for young and old in the Henri Vinay garden. Bring your bike!

L’événement La rue est à vous ! #2 par la Puycyclette Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay