Le Puy-en-Velay

Foire Expo du Puy-en-Velay 40ème édition

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-13

Pendant 6 jours, le cœur de la ville battra au rythme de la Foire. Plus de 100 exposants, venus de tous horizons, vous attendent pour vous faire découvrir leurs nouveautés, partager leur expertise et répondre à toutes vos envies.

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Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 18 89 foire43@centrefrance.com

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English :

For 6 days, the heart of the city will beat to the rhythm of the Fair. Over 100 exhibitors from all over the world are waiting to show you their latest products, share their expertise and satisfy your every whim.

L’événement Foire Expo du Puy-en-Velay 40ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay