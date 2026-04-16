Bibliothèque du Puy-en-Velay soirée scrabble Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy-en-Velay soirée scrabble Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mardi 5 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy-en-Velay soirée scrabble
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Venez tester votre vocabulaire avec un grand classique du jeu de société le Scrabble.
Les bibliothécaires vous rappellent les règles, et c’est à vous de jouer !
Inscriptions 04 71 02 46 10 ou bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
Test your vocabulary with a classic board game: Scrabble.
The librarians will remind you of the rules, and then it’s up to you to play!
Registration: 04 71 02 46 10 or bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
L’événement Bibliothèque du Puy-en-Velay soirée scrabble Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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