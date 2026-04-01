Théâtre du Mayapo Des ailes à nos bouches Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay
Théâtre du Mayapo Des ailes à nos bouches Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay samedi 25 avril 2026.
Le Puy-en-Velay
Théâtre du Mayapo Des ailes à nos bouches
Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25 17:50:00
Date(s) :
2026-04-25
Par la Cie Perpétuel Détour. De et par Vincent Longefay et Karine Michel. Un frère, une sœur. La maison familiale. On cherche. Mais… On cherche quoi, au juste ? Durée 50 mn Tout public à partir 6 ans.
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Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr
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English :
By Cie Perpétuel Détour. By Vincent Longefay and Karine Michel. A brother, a sister. The family home. The search is on. But what are we looking for? What exactly are we looking for? Running time: 50 min. For all ages 6 and up.
L’événement Théâtre du Mayapo Des ailes à nos bouches Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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