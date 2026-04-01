Saison culturelle Islander, les insulaires Théâtre Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Islander, les insulaires

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Série 1 20€

Série 2 16€

Série 3 13€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Spectacle en résidence au théâtre. La brume se déploie. Une île se divise. Un avenir naît.

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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

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English :

In-residence show at the theater. The mist unfolds. An island splits. A future is born.

L’événement Saison culturelle Islander, les insulaires Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay