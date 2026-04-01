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Saison culturelle Islander, les insulaires Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Islander, les insulaires Théâtre Le Puy-en-Velay mardi 28 avril 2026.

Lieu : Théâtre

Adresse : Place du Breuil

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-28T19:30:00

Fin : 2026-04-28T

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 20 Série 1 20€ Série 2 16€ Série 3 13€ Série 4 10€

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Islander, les insulaires

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Série 1 20€
Série 2 16€
Série 3 13€
Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:30:00
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Spectacle en résidence au théâtre. La brume se déploie. Une île se divise. Un avenir naît.
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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 

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English :

In-residence show at the theater. The mist unfolds. An island splits. A future is born.

L’événement Saison culturelle Islander, les insulaires Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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