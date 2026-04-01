Saison culturelle Islander, les insulaires Théâtre Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Islander, les insulaires Théâtre Le Puy-en-Velay mardi 28 avril 2026.
Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Islander, les insulaires
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Série 1 20€
Série 2 16€
Série 3 13€
Série 4 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Spectacle en résidence au théâtre. La brume se déploie. Une île se divise. Un avenir naît.
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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
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English :
In-residence show at the theater. The mist unfolds. An island splits. A future is born.
L’événement Saison culturelle Islander, les insulaires Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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