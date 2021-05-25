« Parcours botanique » Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Le Jardin Henri Vinay, un parc de près 200 ans au cœur de la Ville.

Riche de ses trente-cinq arbres remarquables, le parcours permet de faire le tour du jardin tout en s’informant sur les différentes espèces.

http://www.lepuyenvelay.fr/ +33 4 71 04 07 40

English :

The Henri Vinay Garden, a nearly 200-year-old park in the heart of the city.

With its thirty-five remarkable trees, the tour allows you to go around the garden while learning about the different species.

Deutsch :

Der Jardin Henri Vinay ist ein fast 200 Jahre alter Park im Herzen der Stadt.

Mit seinen fünfunddreißig bemerkenswerten Bäumen bietet der Rundgang die Möglichkeit, den Garten zu umrunden und sich dabei über die verschiedenen Arten zu informieren.

Italiano :

Il Giardino Henri Vinay, un parco di quasi 200 anni nel cuore della città.

Con i suoi trentacinque straordinari alberi, il sentiero permette di passeggiare per il giardino imparando a conoscere le diverse specie.

Español :

El Jardín Henri Vinay, un parque de casi 200 años en el corazón de la ciudad.

Con sus treinta y cinco árboles notables, el sendero permite recorrer el jardín mientras se aprende sobre las diferentes especies.

