Le Puy Urban Trail 7ème édition Le Puy-en-Velay

Le Puy Urban Trail 7ème édition

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Le Dimanche 19 avril 2026, l’association FitRunSports vous permettra de venir découvrir la ville du Puy-en-Velay sous un nouvel angle grâce à l’organisation de la 7ème édition du Puy Urban Trail !

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes fitrunsports43@gmail.com

On Sunday, April 19, 2026, the FitRunSports association will give you the chance to discover the town of Le Puy-en-Velay from a whole new angle by organizing the 7th edition of the Puy Urban Trail!

