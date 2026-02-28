De ferme en ferme Le Puy-en-Velay

De ferme en ferme

16 Bd Président Bertrand Le Puy-en-Velay Haute-Loire

L’opération De Ferme en Ferme se déroulera les 25 et 26 avril 2026.

28 fermes de Haute-Loire ouvrent leurs portes, dont 2 nouvelles fermes participantes pour la première année.

Réservez votre week-end !

.

English :

The De Ferme en Ferme operation will take place on April 25 and 26, 2026.

28 Haute-Loire farms are opening their doors, including 2 new participating farms for the first year.

Book your weekend!

