Stage de roller au Puy-en-Velay Stade de Guitard Le Puy-en-Velay
Stage de roller au Puy-en-Velay Stade de Guitard Avenue Jean Moulin Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-17 2026-02-17
Bibliothèque du Puy Stage crochet Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-20 10:30:00 2026-02-20 10:30:00
Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée jeux d'ambiance Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-17 18:00:00 2026-02-17 18:00:00
Bibliothèque du Puy Histoires pour petites oreilles Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-18 10:30:00 2026-02-18 10:30:00
Bibliothèque du Puy Malle aux histoires Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-18 17:00:00 2026-02-18 17:00:00
Bibliothèque du Puy Atelier créatif Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-19 14:00:00 2026-02-19 14:00:00
Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée Cornebidouille Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-24 18:00:00 2026-02-24 18:00:00
Soirée Jazz au foyer du Consulat Foyer du Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-27 19:00:00 2026-02-27 19:00:00
Spectacle d'hypnose DEEPNOTIK Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-28 19:30:00 2026-02-28 19:30:00
Bibliothèque du Puy Soirée jeux de rôles Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-03 18:00:00 2026-03-03 18:00:00
Visite guidée Laissez-vous conter Le Puy-en-Velay Place du Breuil Office de Tourisme Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-07 2026-03-07
Saison culturelle Le Cercle des Poètes Disparus Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-11 20:30:00 2026-03-11 20:30:00
Bibliothèque du Puy Club de Crochet Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-14 14:30:00 2026-03-14 14:30:00
Bibliothèque du Puy Dictée Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-17 18:00:00 2026-03-17 18:00:00
Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-02-11 2026-02-11
Peinture et danse Fragments d'Elles Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d'Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-20 20:00:00 2026-03-20 20:00:00
Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée jeux d'ambiance Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-24 18:00:00 2026-03-24 18:00:00
Bibliothèque du Puy-en-Velay Atelier parents-enfants (4-6 ans) avec Emmanuelle Houdart Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-25 10:30:00 2026-03-25 10:30:00
Théâtre amateur Déambulation théâtralisée Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-28 2026-03-28
Bibliothèque du Puy-en-Velay Soirée Astérix Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire 2026-03-31 18:00:00 2026-03-31 18:00:00