Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mercredi 24 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Partagez un moment de lecture avec votre tout‑petit le mercredi 24 juin à 10h ou 11h à la Bibliothèque du Puy‑en‑Velay, lors d’une séance dédiée aux bébés lecteurs.
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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
Share a moment of reading with your little one on Wednesday June 24 at 10am or 11am at the Bibliothèque du Puy-en-Velay, during a session dedicated to baby readers.
L’événement Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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