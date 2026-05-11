Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Partagez un moment de lecture avec votre tout‑petit le mercredi 24 juin à 10h ou 11h à la Bibliothèque du Puy‑en‑Velay, lors d’une séance dédiée aux bébés lecteurs.

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

Share a moment of reading with your little one on Wednesday June 24 at 10am or 11am at the Bibliothèque du Puy-en-Velay, during a session dedicated to baby readers.

L’événement Bibliothèque du Puy Bébés lecteurs Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay