Ateliers des Arts Reflet Violon Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Reflet Violon Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay mercredi 17 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Reflet Violon
Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Présentation des travaux d’élèves de la classe de violon de Jens Rossbach.
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Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
Presentation of work by students in Jens Rossbach?s violin class.
L’événement Ateliers des Arts Reflet Violon Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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