Concert Sello de Cubania La Distillerie X Sueltate 29 place du Breuil Le Puy-en-Velay vendredi 19 juin 2026.

Le Puy-en-Velay

Concert Sello de Cubania La Distillerie X Sueltate

29 place du Breuil 11 rue porte Aiguière Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

L’Association Sueltate, la Brasserie La Distillerie et le groupe Sello de Cubania vous donnent rendez-vous pour une soirée salsa exceptionnelle !

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29 place du Breuil 11 rue porte Aiguière Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 91 12

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English :

The Sueltate Association, Brasserie La Distillerie and the band Sello de Cubania invite you to an exceptional salsa evening!

L’événement Concert Sello de Cubania La Distillerie X Sueltate Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay