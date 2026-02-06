Trail du Saint-Jacques by UTMB® Le Puy-en-Velay
Trail du Saint-Jacques by UTMB® Le Puy-en-Velay vendredi 12 juin 2026.
Trail du Saint-Jacques by UTMB®
Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
2026-06-12
Sur un itinéraire mondialement connu et emprunté par des dizaines de milliers de pèlerins chaque année, le Grand Trail du Saint-Jacques by UTMB® remonte à contresens le mythique GR 65 et offre aux participants des parcours typiques et chargés d’histoire.
Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English : Trail du Saint-Jacques by UTMB®
On a world-famous route travelled by tens of thousands of pilgrims every year, the Grand Trail du Saint-Jacques by UTMB® goes against the flow of the legendary GR 65 and offers participants typical routes steeped in history.
