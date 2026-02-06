Trail du Saint-Jacques by UTMB®

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Sur un itinéraire mondialement connu et emprunté par des dizaines de milliers de pèlerins chaque année, le Grand Trail du Saint-Jacques by UTMB® remonte à contresens le mythique GR 65 et offre aux participants des parcours typiques et chargés d’histoire.

.

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail du Saint-Jacques by UTMB®

On a world-famous route travelled by tens of thousands of pilgrims every year, the Grand Trail du Saint-Jacques by UTMB® goes against the flow of the legendary GR 65 and offers participants typical routes steeped in history.

L’événement Trail du Saint-Jacques by UTMB® Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay