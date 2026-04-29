Grains de Scène 30ème édition du festival international de théâtre Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Grains de Scène 30ème édition du festival international de théâtre

Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-26

Le festival Grains de Scène est un événement incontournable dédié à la jeune création théâtrale.

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Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr

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English :

The Grains de Scène festival is a not-to-be-missed event dedicated to young theatrical talent.

L’événement Grains de Scène 30ème édition du festival international de théâtre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay