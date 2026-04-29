Grains de Scène 30ème édition du festival international de théâtre Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay
Grains de Scène 30ème édition du festival international de théâtre Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay mardi 26 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Grains de Scène 30ème édition du festival international de théâtre
Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-26
Le festival Grains de Scène est un événement incontournable dédié à la jeune création théâtrale.
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Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr
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English :
The Grains de Scène festival is a not-to-be-missed event dedicated to young theatrical talent.
L’événement Grains de Scène 30ème édition du festival international de théâtre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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