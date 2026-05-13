Arts et botanique, Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay

Arts et botanique Samedi 23 mai, 19h00 Musée Crozatier Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Cette 22e édition va vous en faire voir de toutes les couleurs !

Arts et botanique se mélangent pour vous offrire une large palette d’activités :

> Restitution de projets scolaires « Annoncez la couleur ! »

Après des visites au musée sur le rouge, le bleu, le jaune… des classes de maternelles, accompagnées d’un artiste plasticien, ont réalisé des productions monochromes.

En début de soirée, les élèves présenteront leurs réalisations haute en couleur !

> Exposition « Ex(s)istere »

Cette exposition est un dialogue entre les oeuvres de l’artiste Amandine Polet, les Conservatoires botaniques nationaux et les collections du musée. Elle invite petits et grands à regarder les plantes autrement, à prendre le temps de réfléchir à notre lien avec le vivant. Dessins, poèmes de l’artiste et paroles de scientifiques s’entremêlent pour rendre visible l’invisible.

Durant la soirée, des animations artistiques et ludiques permettront de découvrir la Narcisse des poètes et autres plantes des prairies.

Musée Crozatier 2 Rue Antoine Martin, 43000 Le Puy-en-Velay, France Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471066240 https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr https://www.facebook.com/museecrozatierpatrimoine Très diversifiées, les collections revêtent un caractère encyclopédique remarquable. Elles sont présentées dans des galeries consacrées à l’archéologie, aux beaux-arts, à l’ethnologie et à la dentelle, à la paléontologie et aux sciences naturelles, à la mécanique. Telles qu’elles se présentent aujourd’hui, elles répondent toujours à l’ambition de leurs premiers organisateurs qui, voici plus de deux siècles, lui assignaient comme objectif : “Il (le musée) aura de plus l’avantage de donner le goût des arts et des sciences à une foule de nos jeunes concitoyens, qui n’ont besoin que d’une étincelle pour faire éclore des talents remarquables” (François-Gabriel de Becdelièvre au maire du Puy, le 25 mars 1820). En voiture : 1 h 30 de Lyon (RN88 / A47) : 130 km. 1 h 30 de Clermont-Ferrand (RN 102 /A75) : 130 km. 45 mn de Saint-Étienne (RN88) : 75 km. En train : Accès direct à la gare TER Auvergne-Rhône-Alpes du Puy-en-Velay.

Cette 22e édition va vous en faire voir de toutes les couleurs !

© Conservatoire botanique national du Massif Central