Spectacle pour enfants au cloître du Puy-en-Velay Ô, poème à danser Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Spectacle pour enfants au cloître du Puy-en-Velay Ô, poème à danser

Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-19 2026-05-20

Un spectacle pour jeunes enfants intitulé Ô, poème à danser, présenté par la Compagnie Comme un Pinson.

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Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 45 52 cloitre.lepuy@monuments-nationaux.fr

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English :

A show for young children entitled Ô, poème à danser, presented by Compagnie Comme un Pinson.

L’événement Spectacle pour enfants au cloître du Puy-en-Velay Ô, poème à danser Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay