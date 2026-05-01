Concert Da Capo Place Michelet Le Puy-en-Velay
Concert Da Capo Place Michelet Le Puy-en-Velay samedi 9 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Concert Da Capo
Place Michelet Le Michelet Bistrot Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le groupe Da Capo (pop/rock) viendra vous présenter son nouvel album Songs from the shade .
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Place Michelet Le Michelet Bistrot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 21 55
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English :
Da Capo (pop/rock) present their new album Songs from the shade .
L’événement Concert Da Capo Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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