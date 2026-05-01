Concert Da Capo Place Michelet Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Concert Da Capo

Place Michelet Le Michelet Bistrot Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le groupe Da Capo (pop/rock) viendra vous présenter son nouvel album Songs from the shade .

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Place Michelet Le Michelet Bistrot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 21 55

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English :

Da Capo (pop/rock) present their new album Songs from the shade .

L’événement Concert Da Capo Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay