Expo – EX(S)ISTERE, une ode au végétal sauvage – LE PUY EN VELAY (43), musée crozatier, Le Puy-en-Velay
Expo – EX(S)ISTERE, une ode au végétal sauvage – LE PUY EN VELAY (43), musée crozatier, Le Puy-en-Velay lundi 11 mai 2026.
Expo – EX(S)ISTERE, une ode au végétal sauvage – LE PUY EN VELAY (43) 11 mai – 30 septembre musée crozatier Haute-Loire
Plein tarif 8 € ; tarif réduit 5 €
Gratuité pour :
– les moins de 18 ans
– les accompagnateurs de groupe
– les accompagnateurs de personnes en situation de handicap
– les carte ICOM et ICOMOS (cartes professionnelles)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T10:00:00+02:00 – 2026-05-11T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
Cette exposition est un dialogue entre les oeuvres de l’artiste Amandine Polet, les connaissances des Conservatoires botaniques nationaux et les collections du musée Crozatier. Elle invite petits et grands à regarder les plantes autrement, à prendre le temps de réfléchir à notre lien avec le vivant. Dessins, poèmes de l’artiste et paroles scientifiques s’entremêlent pour rendre visible l’invisible.
Exposition proposée en collaboration avec le musée Crozatier.
musée crozatier 2 rue antoine martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ »}]
Un dialogue entre les oeuvres de l’artiste Amandine Polet, les connaissances des Conservatoires botaniques nationaux et les collections du musée Crozatier.
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