Expo – EX(S)ISTERE, une ode au végétal sauvage – LE PUY EN VELAY (43), musée crozatier, Le Puy-en-Velay

Expo – EX(S)ISTERE, une ode au végétal sauvage – LE PUY EN VELAY (43) 11 mai – 30 septembre musée crozatier Haute-Loire

Plein tarif 8 € ; tarif réduit 5 €

Gratuité pour :

– les moins de 18 ans

– les accompagnateurs de groupe

– les accompagnateurs de personnes en situation de handicap

– les carte ICOM et ICOMOS (cartes professionnelles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T10:00:00+02:00 – 2026-05-11T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Cette exposition est un dialogue entre les oeuvres de l’artiste Amandine Polet, les connaissances des Conservatoires botaniques nationaux et les collections du musée Crozatier. Elle invite petits et grands à regarder les plantes autrement, à prendre le temps de réfléchir à notre lien avec le vivant. Dessins, poèmes de l’artiste et paroles scientifiques s’entremêlent pour rendre visible l’invisible.

Exposition proposée en collaboration avec le musée Crozatier.

musée crozatier 2 rue antoine martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ »}]

Un dialogue entre les oeuvres de l’artiste Amandine Polet, les connaissances des Conservatoires botaniques nationaux et les collections du musée Crozatier.